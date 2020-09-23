США не признали Лукашенко законно избранным президентом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединённые Штаты заявили, что не собираются признавать легитимность президента Белоруссии Александра Лукашенко после проведенной в среду, 23 сентября, инаугурации.

По словам представителя Госдепартамента США, проведенные президентские выборы «не были ни свободными, ни честными».

«Объявленные результаты были сфабрикованы и не отражали легитимность. Соединенные Штаты не могут считать Александра Лукашенко законно избранным лидером страны», - приводит РИА Новости слова представителя американского Госдепа.

Напомним, инаугурация Александра Лукашенко состоялась в среду, 23 сентября, и стала полной неожиданностью для жителей Минска. Как писал сайт kp.ru, такую церемонию приняли не во всех странах. Легитимность церемонии отказались признавать пять стран Европейского союза - Германия, Словакия, Литва, Латвия и Эстония

В Минюсте Беларуси заявили, что инаугурация Лукашенко прошла в точном соответствии с законом. В ведомстве уточнили, что белорусский закон не требует ни вести прямую телетрансляцию инаугурации, ни приглашать на нее послов.