Состояние здоровья Алексея Навального: свежие новости на 24 сентября 2020 года

Алексей Навальный выписывается из клиники Шарите. Фото: REUTERS

Алексея Навального выписали из стационара клиники "Шарите", где он лечился последний месяц. 24 из 32 дней пациент провел в реанимации, отмечают медики.

- Исходя из текущего состояния пациента, лечащие врачи считают, что его полное выздоровление возможно. Однако еще слишком рано оценивать потенциальные долгосрочные последствия его тяжелого отравления, — сообщает на сайте клиники.

Тем временем некоторые депутаты в Германии захотели выяснить, кто финансирует лечение россиянина в их стране. Они направили запросы властям города.

— Нахождение господина Навального в Берлине не должно финансироваться из кармана нашего налогоплательщика, — сказал kp.ru депутат Берлинского регионального парламента Гуннар Линдеманн. — Есть сведения, что у Навального имеются связи с американскими гуманитарными структурами [...]. На мой взгляд, вся история с Навальным может быть провокацией спецслужб, спланированной где-то вдалеке от Германии и России.

Городское правительство на депутатские вопросы ответило и косвенно признало вину в том, что бюджетные деньги были потрачены на сопровождение политика из аэропорта в больницу.

- Расходы на полицейские операции в основном покрываются бюджетными средствами, зарезервированными на соответствующие нужды, — говорится в ответе берлинских властей за запрос депутата.

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