В Москве скончались 15 пациентов с коронавирусом

В Москве скончались 15 пациентов с covid-19 Фото: Александр ГЛУЗ

В Москве за минувшие сутки умерли 15 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на наличие коронавируса в организме. Общее число жертв болезни в столице за все время распространения инфекции covid-19 достигло 5 115 человек. Об этом в среду, 23 сентября, сообщили в оперативном штабе.

Ранее сайт kp.ru писал, что из-за коронавируса в России и ряде других стран были введены различные ограничительные меры, чтобы сократить риски распространения ковида. Теперь в нашей стране изменились правила для тех, кто возвращается с зарубежных курортов.

До этого Роспотребнадзор требовал сдать ПЦР-тест на коронавирус и загрузить результат на сайт Госуслуги в течение 72 часов после прибытия на родину. Теперь все это остается, но добавляется еще одно требование - "до получения результатов лабораторного исследования на covid-19 методом ПЦР соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания)".