Мишустин подписал постановление о новых правилах техосмотра автомобилей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о правилах проведения технического осмотра транспортных средств. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

- Правила проведения техосмотра транспортных средств вступают в силу со дня вступления в силу федерального закона (...) и действуют в течение шести лет, - говорится в документе.

Напомним, ранее сообщалось, что в прошлом году в Государственной думе РФ приняли законопроект о реформе ТО. Она была призвана изменить сложившуюся в стане практику покупки диагностических карт совместно с полисом ОСАГО. Изначально планировалось, что нововведения должны были заработать уже в июне 2020 года, однако из-за пандемии запуск реформы перенесли на 1 марта 2021 года.

В целом сама реформа предполагала перевод диагностических карт в электронный вид, обязательную фотофиксацию процедуры ТО, а также увеличение штрафов для компаний, торгующих картами.