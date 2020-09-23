Мишустин подписал постановление о новых правилах техосмотра автомобилей

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о правилах проведения технического осмотра транспортных средств. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

- Правила проведения техосмотра транспортных средств вступают в силу со дня вступления в силу федерального закона "О внесении изменений в федеральный закон "О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" и отдельные законодательные акты РФ" и действуют в течение шести лет со дня вступления в силу федерального закона", - говорится в документе.