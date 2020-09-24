Выборы в Костромской области случайно выиграла уборщица Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Костромской области по итогам выборы главы Повалихинского сельского поселения Чухломского района случайно выиграла уборщица.

Женщина трудилась в здании местной администрации и узнав об итогах призналась, что не умеет работать с документами и не знает, что входит в обязанности главы поселения. Об инциденте написал телеграм-канал "Подъем".

Тем временем, секретарь ЦИК Майя Гришина объяснила РИА Новости, что любой победитель на выборах должен принять мандат, либо отказаться от него.

- Общее правило, независимо от того, какую должность занимает кандидат, заключается в том, что он должен принять мандат, все остальное в данном случае не имеет юридического значения. Если она не приняла мандат, то необходимо проводить новые выборы в субъекте, - пояснила Гришина. Также она добавила, что сроки принятия мандата регулирует местное законодательство, а победитель всегда в праве отказаться от должности.