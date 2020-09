Умерла Жюльетт Греко Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В коммуне Раматюэль на юго-востоке Франции умерла Жюльетт Греко - французская певица и актриса. Она скончалась в возрасте 93 лет в среду.

- Жюльетт Греко умерла 23 сентября 2020 года, в окружении семьи в своем любимом доме в Раматюэле. Она прожила необычную жизнь, - цитирует агентство Agence France-Presse скорбное сообщение ее семьи.

Отмечается, что родные умершей не стали озвучивать причину смерти певицы.

Жюльетт Греко родилась 7 февраля 1927 года в городе Монпелье на юге Франции. После переезда в Париж в 1946 году она стала популярной певицей. Для нее писал песни, в частности, Шарль Азнавур (1924-2018). Позже, в начале 1950-х годов Греко решила попробовать себя в качестве актрисы. Так она начала свою карьеру в киноиндустрии. Одной из ее значимых ролей является Аглаонис в фильме "Орфей" (Orphee, 1950) режиссера Жана Кокто. Позже она снялась в картинах "И восходит солнце" (The Sun Also Rises, 1957), "Ночь генералов" (The Night of the Generals, 1967), "Бельфегор - призрак Лувра" (Belphegor - Le fantome du Louvre, 2001) и других.