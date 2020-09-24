В России предложили не увольнять за пьянство на удаленке Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Представители Государственной думы РФ, Министерства труда, организаций профсоюзов и работодателей, а также эксперты предложили изменить нормы относительно сотрудников, которые работаю дистанционно, то есть из дома.

Так, предлагается не увольнять сотрудника за его появление пьяным на рабочем месте. Это следует из рабочей версии поправок к законопроекту об удаленной работе, с которой ознакомились "Известия". Речь о промежуточном варианте поправок, который будет обсуждаться на совещании в четверг, 24 сентября.