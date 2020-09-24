Эксперт рассказал, кто выиграет от объединения России и Белоруссии Фото: Александр КОЦ

Директор Центра экономической экспертизы Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ Марсель Салихов рассказал kp.ru, кто на самом деле выиграет от объединения двух государств-соседей - Россия или Белоруссия, ведь идея объединения уже давно витает в воздухе.

По словам эксперта, говоря о слиянии двух самостоятельных государств в единое целое сам процесс соединения можно начать медленно, "чтобы не возникло мысли, якобы Россия поглощает кого-то".

- Например, вводим единый рубль. Привыкли к рублю. Общий рубль более конвертируемый, чем просто белорусский. Потом признание всех документов. Ничего не случилось, поезжайте в любой вуз. Таможня только внешняя, чтобы не было контрабанды. Работайте спокойно. Чужие товары вам не будут конкурентами. Объединяются правоохранительные органы, усиливается борьба с преступностью. Лучше стало? Да, хорошо, - пояснил Салихов.

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