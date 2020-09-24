Россия изменила правила для приезжающих из-за рубежа граждан
Фото: Олег ЗОЛОТО
В России Роспотребнадзор внес изменения в правила для приезжающих из-за рубежа российских туристов.
Возвращающихся с заграничных курортов теперь кроме сдачи ПЦР-теста на наличие коронавируса и публикации результата на сайте Госуслуг в течение 72 часов после прибытия необходимо самоизолироваться на некоторое время.
- До получения результатов лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР необходимо соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания), - говорится в новых правилах.
Благодаря таким мерам специалисты надеются минимизировать риски заражения коронавирусом. Ранее сайт kp.ru писал, что сделать ПЦР-тест путешественники могут где угодно - прямо в аэропорту, в районной поликлинике (если заранее записаться, иначе не уложитесь в 72 часа), а также в любой другой частной клинике или лаборатории.
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