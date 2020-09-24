Трамп не гарантировал мирную передачу власти в США
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Американский президент Дональд Трамп во время ответа на вопрос о мирной передаче власти новому главе государства, в случае если граждане США изберут не его, а другого кандидата, ушел от прямого ответа.
Трамп надеется на победу в ноябрьских выборов президента Америки и предлагает "посмотреться, что произойдет".
- Никакой передачи власти, откровенного говоря, и не будет. Будет продолжение (второй срок - ред.), - заявил американский лидер журналистам во время выступления на конференции.