Ученые выяснили главное условие передачи COVID-19 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Группа ученых провела ряд исследований и выяснила, что ключевым фактором для передачи коронавируса SARS-CoV-2 является скорость испарения влаги в воздухе. Об этом сообщает EurekAlert!.

При помощи теоретического моделирования и гидродинамических экспериментов специалисты изучили влияние влажности, температуры окружающей среды, а также скорости ветра на распространение мельчайших капель слюны, в которых содержатся частицы вируса.