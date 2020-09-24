Последние новости на утро 24 сентября 2020: Минтруд предложил изменить расчет прожиточного минимума и МРОТ

Важные новости утра Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Последние новости на утро 24 сентября 2020 года: Минтруд предложил изменить расчет прожиточного минимума и МРОТ. С 2021 года предлагается отказаться от расчета прожиточного минимума как статистической стоимости корзины потребления - и определить его как часть (44,2%) среднедушевого дохода. МРОТ же до 2026 года Минтруд предлагает установить на уровне 42% медианной зарплаты. Переход к новой системе расчета ПМ к общемировому стандарту обойдется в 128,5 миллиардов рублей дополнительных расходов в 2021 году. Это необходимо для сокращения доходного неравенства, которое возникает при действующей системе расчета ПМ и МРОТ.

Американский президент Дональд Трамп во время ответа на вопрос о мирной передаче власти новому главе государства, в случае если граждане США изберут не его, а другого кандидата, ушел от прямого ответа, не гарантировав этого. Он также выразил надежду на победу в ноябрьских выборов президента Америки и предлагает "посмотреть, что произойдет" дальше.

Россия изменила правила для приезжающих из-за рубежа граждан. Теперь вернувшимся на родину туристам кроме сдачи ПЦР-теста на коронавирус и отправления его результата на сайт Госуслуг в течение 72 часов после прибытия необходимо самоизолироваться до получения результатов анализов.

Глава партии ЛДПР Владимир Жириновский назвал для kp.ru возможные пути объединения России и Белоруссии. По его мнению, их всего три: вхождение Белоруссии в состав России, конфедерация и создание реального Союзного государства.