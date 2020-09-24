Власти Британии заявили, что тайная инаугурация Лукашенко сильнее подрывает его репутацию

МИД Британии счел тайную инаугурацию Лукашенко дискредитирующей Фото: REUTERS

Тайная инаугурация Александра Лукашенко на пост президента Белоруссии ещё сильнее дискредитирует его, заявил глава МИД Великобритании Доминик Рааб.

- Тайная инаугурация Лукашенко, состоявшаяся сегодня в Минске, ещё больше подрывает его репутацию. Его сфальсифицированные выборы были обманом беларуского народа, - сказано в сообщении министра в Twitter.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что Госдеп США заявил о не признании Александра Лукашенко легитимным президентом, несмотря на прошедшую инаугурацию.

- Объявленные результаты были сфабрикованы и не отражали легитимность. Соединённые Штаты не могут считать Александра Лукашенко законно избранным лидером страны, - сообщил представитель ведомства.

Напомним, инаугурацию Александра Лукашенко провели утром в среду, 23 сентября. Церемонию не анонсировали. В Минюсте Беларуси заявили, что закон республики не обязывает вести прямую телетрансляцию инаугурации или приглашать на неё послов.

Законность вступления Лукашенко в должность президента не признали в Германии, Словакии, Литве, Латвии и Эстонии.

Выборы президента Беларуси прошли 9 августа. По их итогам Центральная избирательная комиссия заявила, что за правящего с 1994 года Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей. Оппозиция не признала оглашённые итоги. С 9 августа в Беларуси продолжаются протесты.