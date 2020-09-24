Bloomberg заявило о господстве России на мировом рынке пшеницы

Россия значительно расширила свое присутствие на рынке пшеницы и стремится установить свое лидерство в данной сфере Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия показала ошеломляющий рост объёмов производства и экспорта пшеницы последние несколько лет, одновременно продолжая увеличивать долю на мировом рынке, заявляет агентство Bloomberg.

- Наблюдается ошеломительный рост как объемов производства, так и объемов экспорта пшеницы из России. Она приложила массу усилий, чтобы увеличить свою долю на рынке, и эта доля продолжает расти, - сказано в публикации издания от 23 сентября.

Россия за 20 лет смогла превратиться из страны, закупающей пшеницу у других государств, в страну, поставляющую другим государствам пятую часть мирового рынка продукта. Российское зерно приобретают более 100 стран мира, и этот список расширяется, также отмечается в статье Bloomberg.