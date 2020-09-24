В Совбезе России призвали внедрять технологии, не позволяющие пьяным садиться за руль Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Секретарь российского Совета Безопасности Николай Патрушев призвал внедрить в стране новые технологии, которые не позволят пьяным садиться за руль автомобиля. Такое заявление он сделала на совещании во Владивостоке в четверг, 24 сентября.

Политик обратил внимание на то, что в последнее время всё больший общественный резонанс получают дорожно-транспортные происшествия, в которых виноваты водители в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В стране наблюдается также рост числа подобных преступлений, совершаемых водителями, которые уже привлекались к административной ответственности за управление транспортом в пьяном виде.

- Из-за этого очень важно внедрить современные технологические решения, не позволяющие пьяным людям садиться за руль машины, - отметил Николай Патрушев.

Секретарь Совбеза добавил, что не должны оставаться без пристального внимания нарушители правил дорожного движения. В первую очередь это касается тех, кто регулярно подвергает опасности других участников дорожного движения.

Дело Михаила Ефремова – не единственный яркий пример данной проблемы. Как сообщал сайт kp.ru, российских знаменитостей периодически ловят пьяными за рулем. Часто ДТП обходится без жертв, поэтому богатых и знаменитых лишают прав, и они какое-то время ездят с водителем.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ