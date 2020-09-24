Сбербанк официально представил свой новый логотип Фото: Олег ЗОЛОТО

Крупнейшая российская кредитная организация Сбербанк официально представила свой новый логотип: сине-желто-зеленый незавершенный круг с зеленой галкой внутри и словом «Сбер». В новом изображении товарного знака организация решила отказаться от слова «банк».

По данным Роспатента, банк подал заявку на новый логотип еще весной прошлого года, зарегистрировали изображения в июне 2020 года. Несколько дней назад вывеску со старой эмблемой Сбербанка сняли с главного офиса кредитной организации в российской столице.

В качестве правообладателя Сбербанк имеет исключительные права на данный логотип до 2029 года.

Сбербанк имеет исключительные права на данный логотип до 2029 года. Фото: скрин из презентация Сбербанка

Как ранее писал сайт kp.ru, сегодня банк хотел не только представить свою новую эмблему, но и провести первую онлайн-презентацию "СберКонф", на которой клиентам хотели показать новые сервисы и продукты компании.

В ходе презентации Сбербанк представил собственный виртуальный ассистент "Салют", а также новый банкомат, идентификацию в котором можно пройти через биометрию.