Все регионы России получили вакцину от коронавируса

Все регионы России получили пробные партии вакцины против коронавируса "Спутник V" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство здравоохранения сообщило, что все регионы России получили пробные партии вакцины от коронавируса "Спутник V".

Отмечается, что на всех препаратах есть цифровая маркировка.

- Все регионы получили первые пробные партии вакцины "Гам-ковид-вак" (Спутник V) для профилактики новой коронавирусной инфекции, разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России, - передаёт ТАСС сообщение Минздрава.