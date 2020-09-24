Адвокат избитого Широковым арбитра подал заявление о покушении на убийство

Экс-футболист сборной Роман Широков, избивший судью на любительском матче Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сторона защиты избитого во время матча любительских команд бывшим футболистом сборной России Романом Широковым арбитра Никиты Данченкова подала в Следственный комитет заявление о покушении на убийство. Об этом в четверг, 24 сентября, сообщил потерпевшего адвокат Александр Островский в интервью РИА Новости.

- Мы подали заявление в СК по городу Москва, поскольку считаем, что в действиях Широкова усматриваются признаки покушения на убийство. Он в прошлом профессиональный футболист, обладает мощным ударом ноги, бил Данченкова бутсами в шипах по голове. Если бы ребят быстро не среагировали бы и не оттащили Широкова, Данченков могу бы получить несовместимые с жизнью травмы, - отметил правозащитник.

Напомним, что инцидент случился во время матча любительских команд между телевизионным каналом «Матч ТВ» и «Ничего обычного». В сети появилось видео, на котором видно, как известный экс-футболист Роман Широков избивает арбитра: бывший капитан сборной нанес судье несколько мощных ударов, в том числе после того, как Данченков уже упал на землю. Избитого 24-летнего арбитра сразу же отвезли в больницу, после чего он подал заявление в полицию.