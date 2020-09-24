За сутки в России выявили 6 595 новых заражённых коронавирусом

Врачи смогли выписать после лечения от коронавируса 6 130 человек Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России за минувшие сутки выявили 6 595 новых случаев заражения коронавирусом в 84 регионах из 85. Оперштаб сообщает, что у 24% новых пациентов не было симптомов вируса. Общее число заразившихся в России достигло 1 128 836.

Врачи смогли выписать после лечения от коронавируса 6 130 человек. Всего за время эпидемии вылечились уже 929 829 человек.

Скончались за минувшие 24 часа 149 пациентов с подтверждённым диагнозом коронавируса. Общее число жертв COVID-19 в стране составляет 19 948.

Ранее сайт KP.ru сообщил, что пробные партии созданной в России вакцины от коронавируса "Спутник V" поступили сегодня, 24 сентября, во все регионы страны.

Более ста выявленных заболевших за минувшие сутки остаётся, помимо Москвы, в Архангельской, Волгоградской, Воронежской, Кемеровской, Московской, Нижегородской, Оренбургской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Свердловской и Ульяновской областях, а также в Санкт-Петербурге, Ханты-Мансийском АО, Красноярском и Ставропольском краях.

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