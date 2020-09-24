В Канаде началась вторая волна коронавируса Фото: Алена МАРТЫНОВА

В Канаде уже началась вторая волна пандемии коронавирусной инфекции. По словам премьер-министра страны Джастина Трюдо, она может быть хуже той волны заражений, с которой населения столкнулось минувшей весной.

- Вторая волна заражения коронавирусом уже идет, цифры ясно дают это понять: мы объявляли в Канаде локдаун 13 марта, когда фиксировали 47 новых случаев инфицирования. А вчера их было уже больше тысячи. Ситуация этой осенью может быть намного хуже, чем была весной, - сказал глава правительства страны во время специального обращения к нации в четверг, 24 сентября.

Джастин Трюдо отметил, что ситуацию еще можно исправить, если все канадцы будут соблюдать меры предосторожности, использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать социальную дистанцию и делать необходимые прививки.

Премьер Канады добавил, что традиционное масштабное празднование Дня благодарения едва ли состоится в назначенную на октябрь дату – празднество могут перенести к рождеству. Трюдо также напомнил, что страна заключила соглашения с несколькими крупными мировыми фармакологическими компаниями, тестирующими вакцину от коронавируса.

Вторая волна коронавируса наблюдается не только в Канаде, но и в Великобритании. Как писал сайт kp.ru, из-за этого российская Государственная дума предложила вновь закрыть границы с королевством.

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