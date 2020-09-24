Украина заявила, что имеет право на водную блокаду Крыма

В Украине заявили, что «имели полное право» оставить Крым без воды Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украина имела право перекрыть подачу воды в Крым, поскольку Северо-Крымский канал финансируется Киевом, и власти страны могут останавливать его работу, сообщил постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич.

- Украина перекрыла не русло реки Днепр, а перекрыла искусственное технологическое сооружение (канал), расположенный на территории Украины, под юрисдикцией Украины и финансируемый из госбюджета Украины. Украина имеет на это полное право. Никакое другое государство не имеет права распоряжаться каналом, это украинское сооружение и только Украина может определять, как им пользоваться, - сказано в заявлении постпреда Украины, опубликованном в Facebook.

Кориневич при этом отметил, что Днепр свободно течёт по территории Украины, Беларуси и России, и Киев не перекрывал доступ всем, проживающим на территории этих стран людям.