«Вектор» рассказал, когда нужно делать повторную прививку от коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Специалисты российского центра вирусологии «Вектор» рассказали, когда нужно делать повторную прививку от коронавирусной инфекции. По словам заявил главы центра Рината Максютова, повторная вакцинация от заболевания потребуется не раньше, чем через три года.

- После цикла вакцинации следующая ревакцинация потребуется не чаще чем раз в три года, - отметил он в интервью для фильма «Опасный вирус. Вакцины», который выйдет на канале «Россия 1».

Напомним, Роспотребнадзор сообщал, что пострегистрационные исследования вакцины от коронавируса от ученых из «Вектора» планируют начать в конце октября этого года, а завершить процедуру регистрации второго отечественного препарата «ЭпиВакКорона» хотят уже к 15 числу следующего месяца.

После этого испытания вакцины продолжатся: ее протестируют на пожилых добровольцах и людях с хроническими заболеваниями. Также проведут плацебо-контролируемые пострегистрационные исследования на выборке в пять тысяч человек разного возраста. На прошлой неделе завершилась первая фаза клинических исследований вакцины.