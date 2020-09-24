В Госдуме предложили выделить места на парковке для беременных женщин

В России хотят организовать спецпарковку для беременных. Фото: Александр Ратников

В Госдуме предложили выделять специальные места на парковках для беременных женщин и для многодетных семей, где есть хотя бы один ребенок младше шести лет. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Иван Сухарев. Свое предложение он направил на имя начальника ГИБДД МВД России Михаила Черникова.

В своем обращении депутат отметил, что многодетным родителям с ребенком в машине или беременным женщинам порой приходится подолгу искать свободное парковочное место. При этом ортопеды неоднократно отмечают, что это долгое нахождение малыша в автокресле негативно сказывается на его развитии.

«Трудности возникают и у будущих мам, когда привычный процесс поиска парковочного места перерастает в непростую задачу и оказывает колоссальную физическую и психологическую нагрузку на женский организм. В связи с этим прошу Вас рассмотреть возможность выделения для многодетных семей, перевозящих детей в возрасте до шести лет, и для беременных женщин, пользующихся личным автотранспортным средством, парковочных мест, аналогичных инвалидным по своим размерным характеристикам», — цитирует предложение депутата RT.

Напомним, ранее Минтранс и ГИБДД подготовили масштабный проект изменений в ПДД. В частности, россиянам хотят запретить парковку на «островках безопасности», пишут «Известия».