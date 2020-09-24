"Ъ": Установку счётчиков могут включить в стоимость коммунальных услуг

По данным газеты, "факторы, связанные с организацией учета электроэнергии" могут быть выведены из-под ограничений роста общего платежа, который ограничен предельными индексами Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Правительство России поручило профильным ведомствам проработать вопрос включения стоимости установки счётчиков в коммунальные платежи россиян, сообщила газета "Коммерсантъ" со ссылкой на поручения вице-премьера Юрия Борисова.

Издание уточнило, что вопросом будут заниматься Федеральная антимонопольная служба, Министерство энергетики и Министерство экономического развития. Проработать его ведомства должны к 19 ноября.

Ранее сайт KP.ru сообщал о вступлении 24 сентября в силу новых правил поверки счётчиков. Теперь удостоверении о проведённых метрологических работах будет оформлено в электронном виде. Оформленные ранее бумажные удостоверение будут иметь юридическую силу до наступления срока следующей поверки.