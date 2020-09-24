В Общественной палате прокомментировали новые правила поверки счетчиков

В ОП оценили новые правила поверки счетчиков Фото: Ольга НОВИКОВА

Первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты России по общественному контролю Артем Кирьянов оценил новые правила поверки счетчиков, которые вступили в законную силу. Теперь бумажные документы поверки уже не имеют юридической силы, а лишь носят справочный характер. Результаты же будут заноситься в электронном виде в реестр Росстандарта.

«Конечно, прогресс идет, идет достаточно быстро, в том числе касаясь сферы ЖКХ. И в этом смысле совершенно очевидно, что в ближайшее время мы откажемся от всех форматов, связанных с бумажными носителями, потому что это и неудобно, и дорого, и бессмысленно», — прокомментировал нововведение Кирьянов телеканалу RT.

Он также добавил, что сегодня уже существую счетчики, которые самостоятельно могут передавать данные в режиме онлайн.

По словам члена ОП в настоящее время идет разговор о том, чтобы уже все новостройки оснащать именно такими счетчиками.

«Единственное, что важно, чтобы людям вовремя сообщали о том, что меняются, что называется, правила игры, меняются конкретные условия по ситуации со счётчиками», - добавил Кирьянов.

Напомним, с 24 сентября в России вступили в силу новые правила поверки счетчиков. Теперь результаты метрологических работ будут вносить в реестр ФГИС «Аршин», передает «Российская газета».