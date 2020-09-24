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В Совфеде сообщили, сколько составит новый МРОТ

Увеличение минимального размера оплаты труда коснется около четырех миллионов человек
Ксения АНУФРИЕВА
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Сенатор сообщил, сколько составит новый МРОТ

Сенатор сообщил, сколько составит новый МРОТ

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Рассчитанный по-новому МРОТ на следующий год составит 12 792 рубля, а прожиточный минимум для трудоспособного населения в 2021 году поднимется до 12 702 рублей. В настоящее время минимальный размер оплаты труда составляет 12 130 рублей. Об этом сообщил в четверг, 24 сентября, четверг глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко.

- Предложенная мера позволит установить соотношение величины прожиточного минимума на душу населения по России с суммой медианного дохода по государству в следующем году. Минимальный размер оплаты труда составит 12 792 рубля, - объяснила сенатор в интервью агентству ТАСС.

Инна Святенко добавила, что увеличение МРОТ в следующем году коснется около четырех миллионов человек по всей России.

Как ранее писал сайт kp.ru, специалисты российского министерства труда признали устаревшей действующую в стране модель расчета черты бедности, в связи с чем предложили поменять правила расчетов прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда.