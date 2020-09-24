США накрыли новые протесты из-за дела Бреонны Тейлор Фото: REUTERS

Соединенные Штаты накрыла новая волна массовых акций протеста: на этот раз демонстранты возмущены ходом дела Бреонны Тейлор, застреленной полицейскими в прошлом году. Об этом в четверг, 24 сентября, сообщает издание BBC.

Протесты проходят по всему западному побережью - в Лос-Анджелесе, Сиэтле, Портленде и Сан-Диего, некоторые из них уже переросли в столкновения с правоохранителями. Так, в Портленде демонстранты кидают в полицию коктейли Молотова, а в Луисвилле двое правоохранителей получили серьезные ранения.

Негодование американцев вызвало недавнее решение суда по делу убитой Тейлор: только одному из виновных в инциденте полицейских Бретту Хэнкисону предъявили обвинение. И то – не в убийстве девушки, а в «преступной халатности». Двум другим правоохранителям, также причастным к делу, не были предъявлены обвинения.

Убийство медсестры Бреонны Тейлор случилось весной прошлого года. Трое полицейских ворвались в дому афроамериканки, якобы чтобы найти там наркотики. Возлюбленный девушки выстрелил в их сторону, решив, что в дом пробрались грабители. После этого силовики открыли огонь по хозяевам дома, в мирно спящую в это время Тейлор попало восемь пуль. Наркотики в доме американки так и не нашли.