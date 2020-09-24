Путина выдвинут на Нобелевскую премию мира Фото: REUTERS

Российского президента Владимира Путина выдвинут на Нобелевскую премию мира. В четверг, 24 сентября, в пресс-центре информационного агентства «Росбалт» в Москве пройдет конференция о номинировании главы государства на данную почетную награду в 2021 году.

Заявку на номинацию Путина на Нобелевскую премию мира в 2021 в Осло направил еще 10 сентября российский писатель Сергей Комков.

Во время пресс-конференции представят официальное обращение по этому поводу в Международный Нобелевский комитет и расскажут о процедуре продвижения кандидатуры Владимира Путина на Нобелевскую премию.

Официальный представители всех традиционных религиозных конфессий и знаковых российских деятелей науки и культуры выскажут свою позицию по поводу номинирования президента. Участники мероприятия также представят основания для продвижения кандидатуры на премию президента России, изложенные в официальном обращении в Международный Нобелевский комитет.

Нобелевская премия мира - престижная награда за заслуги в укреплении мира, она вручается ежегодно Нобелевским фондом. Владимиру Путину уже не первый раз предлагают присудить эту награду.

Как сообщал сайт kp.ru, Нобелевский комитет из-за пандемии отменил церемонию вручения премий в Стокгольме из-за продолжающейся пандемии коронавируса. Награждать лауреатов будут онлайн.