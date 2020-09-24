Роскосмос рассекретил документы о планах СССР по созданию обсерватории на Луне

СССР планировал создать первую в мире лунную станцию в 1968-1969 году Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В конце 1960-х годов СССР планировал первым в мире установить на Луне астрономическую обсерваторию. Об этом стало известно в рассекреченных Роскосмосом документах. Они опубликованы на сайте ведомства.

В документе, подписанном директором ЦНИИмаша Юрием Мозжориным в 1967 году, отмечается, что идёт работа над созданием первой в мире лунной обсерватории уже в 1968-1969 годах.

- Такая обсерватория станет прообразом будущих лунных станций, предназначенных для ведения постоянной и всесторонней службы Солнца, Земли (для метеорологии и других целей), планет и звезд, - также заявлено в тексте рассекреченного документа.

В нём также сказано, что Луна достаточно устойчива для астротелескопической системы. В течение 14 суток со спутника Земли можно наблюдать любой объект Вселенной и проводить астрофизические исследования без влияния атмосферы.

Кроме того, в Twitter Роскосмоса сообщается, что 50 лет назад впервые в истории космический аппарат доставил на Землю образцы лунного грунта.