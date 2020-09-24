В Кремле оценили выдвижение Путина на Нобелевскую премию мира Фото: REUTERS

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал выдвижение Владимира Путина на Нобелевскую премию мира.

- Если Нобелевскую премию мира присудят Путину - прекрасно, если нет - тоже ничего страшного, - отметил официальный представитель Кремля в четверг, 24 сентября, в беседе с журналистами.

Дмитрий Песков также сообщил, что Кремль сам не выдвигал президента на соискание Нобелевской премии мира.

- Все знаю, что абсолютно разные люди выдвигаются на эту премию. Это инициатива тех, кто выступает с таким предложением. В данном случае это российский писатель, - отметил пресс-секретарь Путина.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, заявку на номинацию главы государства на Нобелевскую премию мира в 2021 году в Осло направил 10 сентября текущего года российский писатель, главный редактор газеты «Президент», академик Сергей Комков.