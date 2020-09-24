В Совфеде оценили идею выделить спецместа на парковках для беременных

В Совфеде одобрили инициативу предоставить спецместа на парковках беременным и многодетным. Фото: Александр Ратников

В Совете Федерации одобрили идею предоставлять специальные парковочные места для беременных женщин и многодетных родителей, у которых хотя бы один ребенок младше шести лет. Первый зампред комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский назвал такую инициативу правильной.

«Я бы поддержал эту инициативу с учетом пропорций по отношению к местам, которые уже закодированы как места для парковки машин, принадлежащих инвалидам. В целом полезно иметь такого рода некий дополнительный, социально значимый шаг для этой категории граждан», — цитирует Рязанского RT.

Сенатор добавил, что на многих парковках мест часто всем не хватает. А когда чего-то не хватает, необходимо выстраивать приоритет.

«В этой связи инвалиды, многодетные семьи, категории беременных женщин — это правильный приоритет», - добавил парламентарий.

Напомним, ранее идею предоставить отдельные места на парковках для беременных женщин и многодетных семей предложил депутат Госдумы Иван Сухарев. Он отметил, что эти категории граждан должны получить возможность парковаться с удобством, пишет сайт argumenti.ru.