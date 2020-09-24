Названа цена российского препарата от коронавируса "Авифавир"

Цена "Авифавира" составит 8 тысяч рублей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Для снижения розничной цены российского препарата от коронавируса "Авифавира" Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и группа компаний "ХимРар" приняли решение оптимизировать его себестоимость. По сравнению со стоимостью продающихся в российских аптеках аналогов, цена будет снижена на треть, сообщили в фонде.

Цена "Авифавира" составит 8 тысяч рублей, сообщил глава РФПИ Дмитриев.

В сообщении РФПИ также отмечается, что розничные продажи "Авифавира" начнутся только после того, как он станет доступнее.

- Благодаря производству "Авифавира" по полному циклу, включая субстанцию, осуществляются мероприятия для значимого снижения себестоимости. В результате цена будет снижена на 30% по сравнению с уровнем, сформированным другими препаратами на амбулаторном рынке, - добавили в РФПИ.

Принимать "Авифавир" при лечении на дому могут разрешить уже в октябре.

Уже 15 стран заключили контракты с Россией на поставку "Авифавира".

Ранее сайт KP.ru сообщал, что в российские аптеки поступили препараты для амбулаторного лечения от коронавируса. Упаковка препарата "Арепливир" в розницу будет стоить от 12 320 рублей. Препарат "Коронавир" будет стоить от 11 550 рублей за упаковку.