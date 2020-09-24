«Она сидела до 12 ночи и учила свой текст». Авербух рассказал, как чувствует себя в роли ведущей Алина Загитова

Илья Авербух рассказал об успехах Алины Загитовой в новой роли Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 фигуристка Алина Загитова относится к своей новой роли телеведущей в программе «Ледниковый период» не менее ответственно, чем к подготовке к олимпийскому сезону. Об этом рассказал продюсер и хореограф шоу Илья Авербух.

Знаменитый тренер отметил, что поначалу Алине удавалось не все, ведь эта работа только кажется легкой. Однако со временем у нее выходит все лучше и лучше.

«Это только со стороны кажется, что труд ведущего — достаточно прост, взял микрофон, вошел в кадр и сказал какой-то заученный текст. На самом деле, ведущий — это тот, кто ведет за собой. Это большая профессия, и быть ведущим — значит идти большой дорогой, такой же, как в спорте», - цитирует Авербуха ФАН.

Он добавил, что юная спортсменка поражает его своим трудолюбием.

«Знаете, она тут вчера до двенадцати ночи сидела и учила тексты. Это та самая закалка, которая была дана Загитовой еще на катке. Это Этери Тутберидзе, тот самый перфекционизм, который у них обеих есть, он и здесь прослеживается», - отметил хореограф.

Авербух добавил, что Загитова очень ответственно подходит к своей задаче и тратит много времени на личное развитие:

«Она ежедневно занимается с педагогом по постановке речи, набирается опыта. Да, сейчас это первые шаги Загитовой [в качестве ведущей]. И, может быть, что-то еще не получается. Но на нее уже работает то обаяние, которое есть у девушки».

Илья Авербух отметил, что сейчас очень важно поддержать Алину, и тогда у нее точно все получится, ведь она очень ответственная и талантливая.

Напомним, ранее президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков прокомментировал решение Алины Загитовой выбрать карьеру телеведущей. Он отметил, что достигнув вершины и завоевав олимпийское золото, спортсменке могло захотеться попробовать себя в новой области, пишут «Известия».