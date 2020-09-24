Познер рассказал, какой след оставило крепостное право на современной России Фото: Алексей БУЛАТОВ

Крепостное право отменили в далеком 1861 году – наша страна отказалась от него примерно в то же время, что и Соединенные Штаты от рабства. В интервью «Комсомольской правде» журналист и писатель Владимир Познер рассказал, какой след оставило крепостное право на современной России.

Телеведущий считает, что крепостное право и американское рабство не стоит сравнивать, ведь мы все-таки не импортировали рабов. Однако, отметил он, крепостное право – это в любом случае рабство.

- Барин не имел права убивать, однако мог продавать, избивать – сколько угодно. Крепостные – это подавляющее большинство населения России. Такое отношение к барину существует у нас и сейчас: все равно он мне как отец, сечет, не сечет, но он главный человек. Барин существует до сих пор. И отношение, что если у нас что-то не в порядке, то не я должен это исправлять, а какие-то «они» там, - объяснил свою точку зрения Владимир Познер.

Журналист убежден, что отсутствие гражданского чувства ответственности у некоторых россиян является наследием прошлого, поскольку «века рабства накладывают огромный отпечаток». Он отметил, что крепостное право отменили в 1861 году, но на смену ему пришла революция и советская власть, которая тоже была в определенном смысле «хозяином».

- Хозяин назывался Коммунистическая партия, Центральный Комитет, Сталин. В большой степени население снова оказалось в сильно ограниченном пространстве. Тут можно провести определённые параллели, но преувеличивать их не стоит, - добавил писатель.

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