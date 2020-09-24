"В США министры бегут на ТВ со всех ног": Познер объяснил, почему в его программе так много политики

Владимир Познер объяснил, почему в его программе так много политики Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Журналист Владимир Познер рассказал в интервью "Комсомольской правде", что в США министры стремятся попасть на телевидение и используют эфиры как возможность объяснить политику правительства населению. Он также отметил, что давно добивался перемен смены большинства гостей программы с деятелей искусства на политиков.

- Да, политиков было много, причем в основном министры. И я этого добивался давно, - отметил Владимир Познер.

Он также рассказал, что в начале работы Михаила Мишустина на посту председателя правительства Познер обсудил с ним различия в подходе к появлению в телеэфире между американскими и российскими политиками, и премьер согласился с его позицией.

- Когда премьер-министром был назначен Мишустин, я с ним разговаривал и сказал: одно из отличий нашего телевидения от американского в том, что там, если члена правительства приглашают на ТВ, он со всех ног бежит, потому что он понимает, что это дает ему возможность выступить и объяснить политику правительства. У нас же члены правительства не считают нужным что-либо объяснять населению. И Мишустин со мной согласился, - поделился журналист.

Владимир Познер также предположил, что глава кабмина обсудил это с членами правительства, и те стали охотнее участвовать в программе. Самому Познеру, по его словам, "было интересно, как они видят свою деятельность, как они понимают то, что они должны делать".

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