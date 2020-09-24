Песков призвал не допустить закредитованности регионов России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство России будет точечно и оперативно поддерживать российские регионы, очень важно избежать закредитованности субъектов коммерческими долгами. Об этом заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков в четверг, 24 сентября.

- Регионы получали прямую поддержку федерального бюджета в эти сложные времена, кабмин действовал точечно и весьма оперативно, также он продолжит действовать дальше, - отметил официальный представитель Кремля.

Песков напомнил, что за последнее десятилетие принимались активные меры для сокращения и реструктуризации региональных долгов. Некоторые субъекты России потратили огромные средства для обслуживания задолженностей в банках, а долги брались под большие проценты.

- Проделана титаническая работа, поэтому действовать следует аккуратно. Надо поддерживать регионы, но при этом избежать – о чем неоднократно говорил президент - возвращения в ситуацию, когда регионы несли непосильный груз долгов на своих плечах, - подчеркнул Дмитрий Песков.

Напомним, что накануне первый вице-премьер России Андрей Белоусов предложил разрешить регионам брать больше коммерческих займов, поскольку медленное восстановление доходной базы бюджетов субъектов РФ является риском для властей.

Ранее для поддержки субъектов страны кабмин решил скорректировать график их выплат по бюджетным кредитам – в этом году российские регионы освобождаются от погашения долга.