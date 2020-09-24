Логотип бренда Uncle Ben’s изменят из-за борьбы с расизмом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американская компания Mars изменит название и логотип бренда Uncle Ben’s на Ben’s Original в рамках борьбы с расовой дискриминацией. Об этом в четверг, 24 сентября, сообщается на официальном сайте организации.

Теперь на упаковках риса, которые выпускаются под этой маркой, не будет изображения пожилого темнокожего мужчины в галстуке-бабочке, поскольку афроамериканцы посчитали такой логотип проявление расовых стереотипов.

Компания также инвестирует 2,5 миллиона долларов в программы питания и образования для студентов Гринвилле в Миссисипи, где товары Uncle Ben’s производят уже более 40 лет. Большинство жителей этого города – темнокожие.

Глава организации Mars Фиона Доусон объяснила, что раньше обращение «дядя» использовалось уничижительно по отношению к чернокожему мужчине на территории Америки, именно поэтому название бренда решили изменить.

Данная торговая марка существует с 1947 года. Существовал ли на самом деле «дядя Бен» - неизвестно, однако прототипом для персонажа, по некоторым данным, стал афроамериканец Фрэнк Браун, метрдотель в ресторане Чикаго.