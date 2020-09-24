Лукашенко заявил, что не придаёт своей инаугурации "какого-то великого значения"

Лукашенко заявил, что его тайная инаугурация является внутренним делом Беларуси Фото: Павел МАРТИНЧИК

Александр Лукашенко назвал прошедшую инаугурацию "обычной рабочей встречей" и заявил, что европейские государства привлекают к ней так много внимания, чтобы "подогреть протестное настроение".

Напомним, утром в среду, 23 сентября, прошла инаугурация президента Беларуси. Её не анонсировали заранее, на церемонии не было иностранных гостей и послов, а государственные телеканалы не провели трансляцию мероприятия.

- Я не придаю инаугурации нынешнего президента, это не первая моя инаугурация, какого-то такого великого фантомного значения. Обычная рабочая ситуация. Но почему они это желают? Они это делают для того, чтобы подогреть протестное так называемое настроение. Чтобы больше вывалило на улицу людей, как обычно в субботу, воскресенье. Вот для чего им это надо. Мы это понимаем и к этому готовы, - заявил Лукашенко.