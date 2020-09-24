Диетолог оценила пищевые привычки россиян

Диетолог напомнила о пользе правильного питания Фото: Shutterstock

По данным Росстата, россияне стали потреблять меньше картофеля, молока, сахара и хлебных изделий, а вот бахчевых и овощей, наоборот, стали приобретать больше. Также в стране выросло потребление мяса и мясопродуктов на душу населения.

Такие показатели говорят, что россияне стали лучше питаться и потреблять меньше продуктов, содержащих быстрые углеводы. Диетолог Светлана Титова предположила, что это может быть связано с модой на здоровый образ жизни и правильное питание.

При этом снижение потребления молочных продуктов, а также фруктов и ягод может быть связано с их низким качеством, предположила специалист.

«Эти продукты полезны. Однако «молочка», к примеру, чаще всего представлена в магазинах в низком качестве. Из-за этого при употреблении молочных продуктов многие россияне сталкиваются с аллергическими реакциями. […] Что касается фруктов и ягод, то в холодный сезон в Россию привозят в основном сильно обработанные плоды, которые зачастую продают в «деревянном» виде», - цитирует диетолога NEWS.RU.

Эксперт добавила, что правильный рацион помогает избавиться от многих болезней, а также предотвратить их появление.