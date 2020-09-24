Познер рассказал о страшном последствии проигрыша Трампа на выборах

Владимир Познер обсудил с "Комсомольской правдой" протесты в США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В случае проигрыша Дональда Трампа на выборах президента США 3 ноября в Вашингтоне может начаться вооружённое движение, чтобы не допустить победившего кандидата в Белый дом, считает журналист Владимир Познер. Об этом он заявил в интервью "Комсомольской правде".

Он отметил также, что не был удивлён нахлынувшей в конце весны волне протестов в США.

- Очень давно, в 60-х годах прошлого века, выдающийся американский чернокожий писатель Джеймс Болдуин написал книгу, которая называется по-английски The Fire Next Time («В следующий раз – пожар»). Он предупреждал, что если так будет продолжаться, если отношение к чернокожим американцам не изменится, то все кончится вот таким пожарищем. Я абсолютно разделял эту точку зрения тогда и понимал, что он прав, - поделился телеведущий.

Журналист заявил, что не ожидал такого радикального деления США и удивлён тому, что ситуация приблизилась к той, которая была в стране перед началом Гражданской войны 1860 года.

- И поводом для этого является, конечно, Трамп. Его избрание в 16-м году привело к разрыву в самом американском обществе. И если на выборах 3 ноября Трамп проиграет (а я считаю, что это вполне возможно), то последствия предсказать я не могу. Но я не удивлюсь, если начнется даже некоторое вооруженное движение, чтобы не допустить, скажем, Байдена в Белый дом, заявил российский журналист.

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