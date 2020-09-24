Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России лучше, чем в других странах Фото: Алексей БУЛАТОВ

В России эпидемиологическая ситуация на фоне пандемии коронавирусной инфекции в настоящее время лучше, чем в некоторых других государствах, где вводят жесткие ограничения. Об этом в четверг, 23 сентября, сообщил российский президент Владимир Путин на встрече с главами регионов.

- Посмотрите, что происходит в некоторых странах, там опять вводят жесткие ограничения - у нас получше только потому, что мы своевременно принимаем необходимые меры. Очень не хотелось бы возвращаться к ограничительным мерам из-за коронавируса, расслабляться нельзя, - отметил глава государства.