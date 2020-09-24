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Политика

Эксперт предположил, как на бутылке Навального могли оказаться вещества из диагноза Германии

Учёный напомнил, что ингибиторы холинэстеразы распадаются на безвредные вещества, с которыми можно взаимодействовать без риска
Ася КУЗНЕЦОВА
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Учёный объяснил, как ингибиторы холинэстеразы могли оказаться на бутылке Алексея Навального

Учёный объяснил, как ингибиторы холинэстеразы могли оказаться на бутылке Алексея Навального

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вещества из немецкого диагноза Навального могли добавить в бутылку в номере политика, чтобы потом найти в необходимой для заключения об отравлении концентрации, считает доктор химических наук, сотрудник Института нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева РАН Александр Алентьев.

- Ингибиторы холинэстеразы распадаются на безвредные вещества, которые затем можно было добавить в бутылку с водой Алексея Навального и затем "обнаружить" в нужной концентрации, - заявил Алентьев на заседании комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета.

Он также напомнил, что токсичность веществ группы "Новичок" настолько высока, что подвергают риску не только употребившего его, но и всех, кто с ним контактирует, однако отравления никто не получил, добавил Алентьев.

Напомним, российскому политику Алексею Навальному стало плохо во время перелёта из Томска в Москву утром 20 августа. Самолёт экстренно посадили в Омске, сообщал ранее сайт KP.ru. Врачи, лечившие Навального в омской больнице заявили, что ядов в его анализах нет, а причиной приступа могло стать нарушение углеводного обмена. Спустя почти двое суток он был транспортирован в немецкую клинику "Шарите".

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