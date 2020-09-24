В РФПИ рассказали, будет ли вакцина от коронавируса продаваться в аптеках

Вакцина от коронавируса "Спутник V" не будет продаваться в аптеках Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Созданная российским институтом имени Гамалеи вакцина от коронавируса "Спутник V" не будет продаваться в аптеках из-за требований по температурному режиму для её хранения и транспортировки, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

При этом он подчеркнул, что пункты вакцинации будут открыты по всей России.

- Министерство здравоохранения прорабатывает наличие пунктов вакцинации во всех регионах и, безусловно, они там будут и будут в ближайшее время, - отметил Дмитриев во время пресс-конференции 24 сентября.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что журналисты могут наравне с педагогами и врачами войти в число тех, кого первыми привьют от коронавируса.

Президент России Владимир Путин заявил на встрече с главами регионов в четверг, 24 сентября, что в России эпидемиологическая ситуация сейчас лучше, чем в некоторых других государствах, где вводят жёсткие ограничения.