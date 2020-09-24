Правительство утвердило новый порядок возврата билетов на концерты, выставки и спектакли

Теперь посетителям музеев, театров, концертных организаций не надо ломать голову, как вернуть билеты на мероприятие Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Правительство утвердило порядок возврата билетов на культурные события. Согласно новому постановлению, вернуть 100% стоимости билетов можно будет при условии, если отказ от посещения мероприятия объясняется болезнью или смертью близкого человека. Заявление о возврате необходимо подать в учреждение культуры, в котором будет проходить мероприятие, не позднее дня проведения события. Если посетитель не сможет присутствовать по другой, не указанной в перечне причине, заявление необходимо подать не позднее, чем за 3 дня до события.

«Теперь посетителям музеев, театров, концертных организаций не надо ломать голову, как вернуть билеты на мероприятие. Постановление четко прописывает, при каких условиях можно осуществить возврат средств и, главное, что для этого нужно сделать. Ранее такого единого документа не существовало, и мы очень надеемся, что теперь у наших учреждений культуры и зрителей будет возникать меньше споров на эту тему», - рассказала журналистам министр культуры РФ Ольга Любимова.

К заявлению посетителям также следует приложить документы, подтверждающие причину отказа от посещения события.

Отметим, что основные положения процедуры возврата также содержатся в законе «Основы законодательства Российской Федерации о культуре». Новое постановление конкретизирует возможные сроки обращения посетителя с заявлением на возврат, время его рассмотрения и возврата денежных средств. Также в документе указан перечень документов, которые необходимо предоставить вместе с заявлением.