Израиль на две недели вводит общенациональный карантин из-за СOVID-19

Власти Израиля ввели двухнедельный карантин. Фото: REUTERS

Власти Израиля ужесточили режим общенационального карантина. Правительство страны в четверг, 24 сентября утвердило новые меры из-за участившихся случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Ужесточение карантинных мер вводится с пятницы, 25 сентября, и будет действовать как минимум две недели с возможным ослаблением, сообщает израильская газета Haaretz.

- В последние два дня мы слышали от экспертов, что в случае, если мы не предпримем незамедлительные и трудные шаги, мы достигнем края бездны, - подчеркнул премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, обратившись к членам правительства.

После специального совещания, продолжавшегося 8 часов, кабинет министров Израиля подготовил ряд рекомендаций по усилению мер борьбы с COVID-19 на основании рекомендаций, представленных ему правительственной комиссией по коронавирусу.

По данным другого израильского издания «The Jerusalem Post», карантинные меры будут носить более строгий характер, чем весной. Для обеспечения эпидемиологической безопасности власти намерены закрыть синагоги, небольшие предприятия и рынки. Правительство также собирается сократить число маршрутов движения общественного транспорта. По информации издания, будет введен запрет на публичные собрания. Исключение составят только встречи родственников и друзей в кругу семьи.

Предполагается, что власти ограничат число людей на протестах и уличных молитвах до 20 человек. При этом люди на улицах должны будут держаться друг от друга на расстоянии двух метров и не отдалятся от собственных домов дальше, чем на один километр.

Синагоги будут оставаться закрытыми до 9 октября и откроются, по рекомендации правительства, только 27 и 28 сентября, когда в стране будут праздновать Йом-Кипур (день покаяния, отпущения грехов). В эти дни в синагогах можно будет находиться лишь небольшим группам людей.

Напомним, ограничительные коронавирусные меры в Израиле снова начали действовать с 18 сентября. В отличие от многих других стран Израиль в меньшей степени пострадал от COVID-19 весной, когда пандемия только начала распространяться. Однако за последнюю неделю в стране ежедневно фиксируется в среднем 7 тысяч новых случаев коронавируса. Общее число инфицированных в стране составляет более 206 тысяч человек. Около 1,3 тысячи скончались от COVID-19.

С 18 сентября в Израиле закрылись образовательные и развлекательные учреждения, рестораны и кафе, спортивные залы, бассейны и фитнес-клубы. Не работают торговые центры, парикмахерские и салоны красоты. Жителям страны нельзя отдыхать на пляжах, собираться компаниями более 10 человек в закрытых помещениях и более 20 человек на открытых пространствах. Также людям нельзя отходить от своих домов более чем на один километр.