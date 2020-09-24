Просрочка россиян по кредитам выросла до значений 2018 года

Причиной просрочки по кредитам могла стать всемирная пандемия коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Рекордный прирост объема просроченных потребительских кредитов среди граждан фиксируют российские банки. Сказано, что в августе портфель проблемных займов пополнился почти на 80 тысяч ссуд общим объемом более 27 млрд рублей.

Как считают специалисты, причиной просрочки могла стать всемирная пандемия коронавируса, а также падение доходов населения и рост безработицы в стране.

Подобный рост просрочки потребительских кредитов наблюдался в 2018 году, сообщает ТАСС.

Только за август 2020 года общий объем ссуд, платежи по которым были просрочены более 90 дней, вырос до 570 млрд рублей, пополнившись на 27,3 млрд только за август.

Банк России также обратил внимание на эту проблему, отметив, что это связано с влиянием пандемии.

В августовский показатель просрочки попали и кредиты, которые россияне не оплатили в апреле-мае, именно тогда, когда шел самый активный этап коронавируса в стране.

Росстат считает, что причина кроется в снижении доходов населения, которые во втором квартале упали на 8%. Уровень безработицы только в августе вырос до 6,4%. Это является рекордом с апреля 2012-го.

Ранее президент Владимир Путин на встрече с сенаторами в Кремле заявил, что основная проблема России - это безработица. Глава государства отметил, что уже поставил перед правительством цель по восстановлению занятости населения.