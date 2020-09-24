«Сказано — сделано»: в Тюменской области в числе первых прививку от коронавируса поставил губернатор

Пилотная доставка вакцины от новой коронавирусной инфекции поступила в Тюменскую область. Транспортировка препарата проведена с соблюдением требований температурного режима. В числе первых, кто привился разработанным в России препаратом оказался губернатор региона Александр Моор.

«У меня не раз спрашивали, доверяю ли я нашей вакцине, поставил бы ее себе или бы подождал, чтобы убедиться, что побочных эффектов нет?.. На последнем онлайн-эфире я ответил, что верю в отечественную вакцину и готов ее испытать на себе. Сказано - сделано, мне поставили вакцину из пилотной партии. Что могу сказать, чувствую себя хорошо, побочных эффектов не наблюдаю, - сообщил глава региона в соцсетях

В числе первых прививку от инфекционного заболевания сделал губернатор Александр Моор. Он чувствует себя хорошо.

«Пилотная доставка прошла успешно, начало положено. На последнем онлайн-эфире я ответил, что верю в отечественную вакцину и готов ее испытать на себе. Сказано — сделано, мне поставили вакцину из пилотной партии», - отметил губернатор в социальных сетях.

Также прививку сделали врачам Тюменской области, так как они подвергаются большому риску, работая с больными пациентами. Специалисты отмечают, что новый препарат будет поступать в регион постепенно.