Мурашко заявил, что прививка от коронавируса обязательна не для всех

Мурашко рассказал, кому не нужно делать прививку от коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В четверг, 24 сентября, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал, кому не стоит делать прививку от коронавируса в этом сезоне. Он отметил, что речь идет о людях, у которых появился иммунитет к коронавирусу после перенесенной болезни.

«Человеку, у которого сформировался иммунитет к коронавирусу после перенесенной инфекции, не стоит делать прививку в этом сезоне», - сказал министр.

Напомним, что ВОЗ объявила о начале всемирной пандемии 11 марта 2020 года.

Коронавирус унес тысячи жизней по всему миру.

Ученые и медики приложили все усилия, чтобы сохранить здоровье миллионов людей на планете и создать в короткие сроки вакцину от новой инфекции. 11 августа президент РФ Владимир Путин заявил, что специалистам центра имени Гамалеи удалось зарегистрировать первую в мире вакцину от коронавируса.