Мурашко объявил, что стартует второй этап поставок вакцин от гриппа в регионы

Вторая партия прививки от гриппа скоро поступит в регионы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко во время выступления в рамках всероссийской акции "Неделя здоровья" в четверг, 24 сентября, заявил, что завершился первый этап поставки вакцины от гриппа в регионы. В ближайшее время стартует второй.

"Первый транш поставок завершен, сейчас начинается второй этап поставок вакцин против гриппа", - цитирует ТАСС Мурашко.

Государство выделило дополнительные 4 млрд рублей на закупку вакцины для регионов, подчеркнул Мурашко.

Ранее министр здравоохранения отмечал важность прививки от гриппа и коронавируса. По данным ученых, нельзя предсказать, как будет вести себя новая инфекция на фоне вспышки гриппа.

Напомним, 11 сентября президент РФ заявил, что Россия стала первой страной, чьи ученые смогли зарегистрировать первую вакцину от коронавируса в мире. Ими стали специалисты центра имени Гамалеи. Препарат под названием «Спутник V» прошел ряд испытаний и готов к массовой поставке, ранее сообщал министр здравоохранения Михаил Мурашко. Российские регионы уже получили первую тестовую партию вакцины от коронавируса.